Maltempo: nuova allerta della protezione civile per fiumi in piena, situazione sotto controllo sul Titano

Nuova allerta meteo diffusa dalla Protezione civile sammarinese. Codice rosso per "criticità idraulica"; allerta valida fino al 15 maggio. In base al bollettino, sull'appennino centro-orientale e sulla Romagna sono previste precipitazioni moderate, in attenuazione nelle prime ore di domani. La criticità elevata dell'allerta è riferita invece alle condizioni dei fiumi in piena in tutta la Romagna.

Sono state ore di intenso lavoro per gli uomini della Protezione civile del Titano e della Sezione antincendio. La situazione peggiore ieri a Capanne di Fiorentino dove l'acqua ha messo a rischio un allevamento. Nel resto del territorio sono avvenuti soprattutto allagamenti di cantine e, in Città, in via del Voltone, un masso è finito sulla strada.

Condizioni più critiche, invece, in Italia, tra neve in quota, grandine e forte vento. Questa mattina, nella provincia di Forlì-Cesena, è esondato il fiume Savio. Il sindaco di Ravenna ha invitato la popolazione a non uscire di casa e a sistemarsi nei piani alti degli edifici. Interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini tra Cesena e Forlì. A Ponte Verucchio la briglia lato monte sul fiume Marecchia è crollata. E a Rimini attenzione massima ai livelli dei corsi d'acqua che, nelle scorse ore, avevano superato le soglie massime.

Nel video, l'intervista a Fabio Berardi, capo della protezione civile, che commenta anche gli effetti sul territorio delle ultime precipitazioni forti e concentrate in poco tempo