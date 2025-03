Maltempo, oggi allerta gialla in Emilia Romagna: la primavera si fa attendere ma non per molto Colpite dal maltempo nove regioni italiane. Pioggia e vento fino a lunedì su gran parte d’Italia. Sole e temperature miti in arrivo con l’inizio di aprile

Maltempo, oggi allerta gialla in Emilia Romagna: la primavera si fa attendere ma non per molto.

Brutto tempo su gran parte dell’Italia almeno fino a lunedì 31 marzo. È quanto segnalano gli esperti, spiegando che la svolta primaverile con sole e temperature miti arriverà solo con l’inizio di aprile, quando l’anticiclone africano porterà clima stabile e massime fino a 22°C al Nord.

Per oggi, sabato 29 marzo, è stata diramata un’allerta gialla in Emilia Romagna per rischio idrogeologico e in altre otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia e Sicilia.

Ieri, nel capoluogo abruzzese, è esondato il fiume Pescara, dopo intense piogge.

Per oggi, dunque, previste piogge diffuse al nordest, deboli anche su Lombardia e Liguria. Al centro instabilità marcata su tutte le regioni peninsulari mentre al sud persistono piogge e temporali; più asciutto sulla Sicilia. Domani al nord dovrebbe tornare il sole con temperature miti. Ultime piogge tra Marche, Abruzzo e Molise; soleggiato altrove. Al sud, residua instabilità in graduale attenuazione.

Da aprile più sole e clima mite

A partire da martedì 1° aprile, con l’avanzata dell’anticiclone africano, si prevede finalmente l'arrivo di una fase stabile e soleggiata: le temperature saliranno su tutto il territorio nazionale, in particolare al Nord e lungo il versante tirrenico, con punte di 20-22°C.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: