METEO Maltempo: piogge e calo delle temperature nel weekend Allerta in tutta Italia. Nuove evacuazioni dalla zona rossa e da Ischia porto. Un giovane di 20 anni ha perso la vita a Bolzano per il freddo.

Fine settimana all'insegna del maltempo quasi ovunque in Italia, secondo le previsioni, con forti precipitazioni e nubifragi. Nelle zone della Romagna e del Titano, pioggia battente dalla serata di venerdì che proseguirà pressochè incessantemente fino a tutta domenica. Brusco calo delle temperature dalla fine della settimana: per quella che si apre probabile qualche nevicata.

La protezione civile, già dalla serata di ieri, ha emesso un allerta pioggia e temporali su Sardegna e centro Italia, in estensione nella giornata di oggi in direzione sud. Da mezzanotte, sull'isola di Ischia è scattata una allerta arancione, concentrata sulle zone già colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Nuove evacuazioni dalla zona rossa e da Ischia porto. Un giovane di 20 anni ha perso la vita a Bolzano per il freddo.

