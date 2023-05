Maltempo: presidente Bonaccini "sicurezza dei cittadini prima di tutto"

La situazione del maltempo in Emilia-Romagna resta molto critica. Il presidente Stefano Bonaccini, in serata, ha diffuso un video messaggio: "la realtà ha superato le peggiori previsioni. È davvero drammatica. La quantità d'acqua caduta oggi ha superato per intensità quella di due settimane fa. Non riesce più ad essere assorbita dai terreni. Molti fiumi sono esondati. altri lo faranno nel corso della notte, nel bolognese, forlivese, cesenate e riminese". Per questo invita a limitare gli spostamenti e seguire le indicazioni di sindaci e autorità competenti, visto che continuerà a piovere tutta notte. "La sicurezza delle persone viene prima di tutto", conclude Bonaccini, che dice di aver parlato anche con il governo e le altre regioni pronte a inviare colonne mobili della protezione civile così come stanno arrivando Vigili del fuoco di altre regioni.

Il video messaggio del presidente della Regione Emilia Romagna