Maltempo: pronto il piano neve 2019/2020 Rischio nevicate, gelo e forte vento sul Titano. Già giovedì i primi fiocchi di neve in Città hanno ufficialmente dato avvio all'inverno. Piano neve pronto all'operatività. Siamo andati all'Azienda Autonoma per i Lavori Pubblici per vedere come funziona

Un servizio rodato e che funziona, grazie al coordinamento fra i corpi, ma fondamentale è la collaborazione fattiva dei cittadini. Scattata il 15 novembre l'ordinanza sull'obbligo di dotazione antineve per gli automobilisti. L'invito è a non lasciarsi cogliere impreparati. Accanto ai consigli, le rassicurazioni: ogni richiesta alla segreteria telefonica dell'Azienda viene ascoltata in tempo reale da un operatore, pronto a rispondere e attivare il servizio in base al tipo di emergenza. Mappa di intervento che si vuole quanto più capillare: territorio diviso in oltre 20 zone, per ciascuna attivo un mezzo e relativa squadra di operatori. Saranno via via attivate sulla base dell'estensione della nevicata, monitorata dalle forze di polizia. Forniture continue, a consumo, per servire il territorio lungo tutto l'inverno. Al momento, già stoccati nei due punti di raccolta di Galavotto e di Murata ben 1200 quintali di sale.

Nel video, l'intervista al Capo della Protezione Civile di San Marino, Fabio Berardi e al Direttore dell'AASLP, Matteo Casali



