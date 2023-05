Maltempo: prosegue l'allerta rossa in E-R. Volontari sammarinesi nelle zone colpite

È estesa anche a tutta la giornata di oggi l'allerta meteo di colore rosso per l'Emilia Romagna. Previste piogge, anche se di minore intensità rispetto a ieri. Attenzionati speciali i corsi d'acqua, tutti ingrossati dato il perdurare delle intense precipitazioni. L'allerta di Arpae e Protezione civile riguarda pianura e collina bolognese, bassa collina e pianura romagnola. Saranno possibili frane su versanti fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. A scopo cautelativo il Comune di Rimini ha attivato il presidio territoriale di protezione civile per seguire l’evoluzione delle condizioni meteo.

Ieri i volontari della Protezione Civile di San Marino si sono recati nelle zone colpite dalla recente alluvione per attività di presidio e verifiche nelle aree pedemontane di Forlì e Cesena. Le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi e quelle tuttora in atto hanno provocato numerosi dissesti e smottamenti.

Ma è tutta la penisola ad essere sferzata dal maltempo: una serie di cicloni come non si vedeva da molti anni. Allerta arancione in Veneto. Gialla in altre cinque regioni: Abruzzo, Campania, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.