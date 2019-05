Maltempo: Regione E-R chiede a Governo stato mobilitazione

L'Emilia-Romagna ancora interessata da una intensa ondata di maltempo che porterà piogge consistenti e rovesci temporaleschi sulla pianura da Parma a Bologna a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domani. L'allerta rossa riguarda la pianura a Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna, mentre l'allerta arancione si riferisce alla pianura e alla collina di Parma e Piacenza, ai bacini emiliani centrali (Modena, Reggio e Parma) e alla pianura emiliana orientale e alla costa ferrarese.



Per fronteggiare l'ondata di maltempo la Regione Emilia-Romagna chiede al Governo lo stato di mobilitazione nazionale per le possibili piene. La richiesta è stata inviata dal presidente Stefano Bonaccini al premier Giuseppe Conte e permetterà di utilizzare tutte le risorse necessarie della Protezione civile nazionale. Al momento la situazione idrometrica dei fiumi Secchia e Panaro vede il superamento della soglia 2 in alcune sezioni (rispettivamente a Ponte Bacchello e nel tratto Bomporto-Camposanto), dove stanno transitando i colmi di piena. Dalle 20 di ieri impegnati 120 volontari (30 squadre) per il monitoraggio degli argini del Panaro e soprattutto del Secchia tra il Modenese e il Reggiano. I coordinamenti interessati sono quelli di Modena e Parma, oltre alle guardie ecologiche volontarie (Federgev). Attivate altre 9 squadre di volontari dai coordinamenti di Ferrara, Ravenna, Rimini, più Federgev, Associazione nazionale carabinieri e Croce Rossa.