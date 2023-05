Maltempo: salvate due persone a Riccione. Motovedetta della Guardia Costiera arenata sulla spiaggia

Nel video le interviste al Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano e Simone Battistoni, Presidente dei Bagnini di Cesenatico

Ampiamente annunciata la maxi ondata di maltempo colpisce con forza la Riviera romagnola. Niente scuola anche domani a Rimini, Riccione, Coriano, Cesena, Ravenna e Faenza. La Perla Verde si presenta così già dal mattino. Violente mareggiate si abbattono sulla costa inghiottendo metri e metri di spiaggia. Treni sospesi, strade invase dall'acqua, chiusi ponti e sottopassi, si allaga il piano terra del Pronto Soccorso dell'ospedale Ceccarini. Due persone bloccate in un sottopasso allagato dentro ad un furgone, salvate da agenti della Polizia locale.

La situazione a Rimini non è diversa, battuta da piogge torrenziali e forte vento. Piove dentro la hall del tribunale, disagi nei parchi fluviali. Una motovedetta della Guardia Costiera arenata sulla spiaggia all'altezza del Grand Hotel. Tra le criticità si segnalano frane a Novafeltria e in località Casteldelci dove alcune famiglie sono state evacuate per precauzione.

Anche la Consolare Rimini San Marino sembra un fiume, sotto gli occhi sbalorditi di chi si trova in auto. A Cesenatico pioggia e vento fortissimo, clima quasi invernale. Chiuse le porte vinciane a protezione del porto canale dal mare in burrasca. Poca gente in giro, l'acqua inonda strade, scantinati, garage: ci si attrezza alzando barriere protettive con sacchi di sabbia. Allagati anche diversi stabilimenti.

E' altissima l'allerta fiumi. Monitoraggio costante. Il Marecchia supera il livello di allarme 3 della soglia idrometrica.

Nel video le interviste al Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano e Simone Battistoni, Presidente dei Bagnini di Cesenatico