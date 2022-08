Maltempo San Marino: alberi caduti, disagi e coperture di edifici saltate, ma nessun ferito

Passata la fase peggiore del maltempo, si contano i danni di una nottata di pioggia torrenziale, grandine e fulmini. Sul Titano in poche ore sono caduti 40 millimetri di pioggia. Ma non solo, perché soprattutto nelle aree più a sud, come Montegiardino, sono state segnalate grandinate consistenti.

Ore di lavoro continuo per Polizia Civile e Protezione Civile. Diversi gli alberi, i rami e i detriti finiti in strada. Difficoltà lungo diverse vie, tra sassi precipitati sulla Sottomontana e un tratto dissestato a Falciano. Nella stessa zona una copertura in metallo e plastica di un condominio è volata via, finendo su altri edifici e sulle auto. A Dogana danneggiato il tetto in eternit di un capannone. Nel complesso, però, non ci sono feriti.

Al lavoro anche la Protezione Civile che segnala, tra le altre cose, una piccola frana a un argine del torrente Ausa, su suolo privato. Nonostante le nuvole e qualche tuono, la giornata è passata in modo più tranquillo, con fenomeni in attenuazione nelle prossime 48 ore. L'attenzione resta comunque alta per possibili temporali, ma i bollettini meteo prevedono, per domani, un mix di sole e nuvole su tutta la penisola italiana.