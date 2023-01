METEO Maltempo, San Marino: superate le criticità in territorio Resta l'allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica. Nel comune di Monte Grimano ripristinata questa mattina la luce. Sulla riviera numerosi interventi per mettere in sicurezza e ripristinare il lungomare.

Dopo la difficile giornata di ieri sul fronte viabilità nella parte alta di San Marino a causa dell'abbondante nevicata, la situazione è tornata alla normalità. Le precipitazioni si erano già fermate dal primo pomeriggio di ieri permettendo così di non avere più accumuli nevosi sul manto stradale. Inoltre i mezzi spargisale entrati in funzione nella notte e le temperature non particolarmente rigide, hanno fatto sì che non si creasse ghiaccio sulle strade. Si raccomanda in ogni caso la massima prudenza alla guida. Fiumi e torrenti restano i sorvegliati speciali viste le copiose piogge.

Fino a giovedì resta l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per criticità idraulica e idrogeologica. Situazione verso la normalità anche nelle Marce dove è stata ripristinata questa mattina la luce nel comune di Monte Grimano ma resta ancora al buio la frazione di Savignano. Non si registrano particolari difficoltà nella circolazione, solo alcune strade ghiacciate nelle zone più elevate; prevista per domani prevista la ripresa delle scuole.

Sulla riviera numerosi interventi per mettere in sicurezza e ripristinare il lungomare. Il maltempo ha causato un innalzamento medio massimo del mare di 250 cm. Nonostante le numerose precipitazioni nel complesso il sistema interno dei canali e fiumi ha retto l'urto. Le principali criticità a Viserba con numero sottopassi allagati. Dalle previsioni previste nuove possibili precipitazioni, ma poco consistenti, nelle giornate di giovedì e venerdì.

