Maltempo, scatta l'allerta arancione per vento: piogge e raffiche forti su San Marino e su tutta la Romagna

Peggiorano le condizioni meteo su tutto il versante adriatico e anche la Repubblica di San Marino si prepara a una giornata di forte maltempo. Per giovedì 26 marzo è stata emessa l’allerta dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, poi confermata anche da quella di parte sammarinese: codice arancione per vento, affiancato da allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica, oltre a un livello giallo per neve sui rilievi.





L’elemento più critico sarà il vento. Lungo la costa sono attese raffiche da nord-est fino a 75–88 km/h, mentre nelle aree interne e collinari, quindi anche sul territorio sammarinese, si prevedono valori comunque sostenuti, con raffiche fino a 60–70 km/h. Condizioni che potrebbero causare disagi, soprattutto nelle zone più esposte, con possibili cadute di rami o oggetti.

La perturbazione porterà precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio temporalesco, più intense tra costa e rilievi romagnoli. Su San Marino sono attesi piogge a tratti intense, possibili temporali e locali fenomeni di ruscellamento. Non si escludono rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori e criticità puntuali sul territorio. Le precipitazioni potranno trasformarsi in neve a quote superiori ai 600–700 metri, con accumuli significativi sui rilievi romagnoli, fino a 15–30 cm. Sul Titano, tuttavia, sono attese prevalentemente piogge, con eventuali episodi nevosi solo temporanei e marginali.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione alle condizioni meteo in rapido peggioramento, soprattutto per il vento forte e la possibile riduzione della visibilità.









