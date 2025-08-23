Maltempo sul Gran Sasso, soccorsi due giovani escursionisti di San Marino I ragazzi avevano imboccato un itinerario panoramico ma esposto, reso improvvisamente impraticabile da pioggia battente, vento forte e nebbia fitta che hanno ridotto la visibilità, costringendoli a chiedere aiuto.

Maltempo sul Gran Sasso, soccorsi due giovani escursionisti di San Marino.

Quella che doveva essere una piacevole escursione sul Gran Sasso si è trasformata in un’avventura a rischio per due giovani turisti sammarinesi, sorpresi dal maltempo nei pressi del monte Brancastello. La coppia, lui 27 anni e lei 25, è stata soccorsa nel pomeriggio di giovedì dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo, con il supporto dell’elisoccorso dell’Aquila.



I ragazzi avevano imboccato un itinerario panoramico ma esposto, reso improvvisamente impraticabile da pioggia battente, vento forte e nebbia fitta che hanno ridotto la visibilità, costringendoli a chiedere aiuto. Dopo la chiamata al 118, l’elicottero ha trasportato in quota un tecnico del Soccorso Alpino e un’équipe medica. Le raffiche di vento, però, hanno impedito l’avvicinamento diretto: il soccorritore è stato sbarcato circa 500 metri più in basso e ha raggiunto i due giovani a piedi, mettendoli in sicurezza. L’elicottero li ha poi recuperati in hovering, senza atterraggio completo, riportandoli al punto di partenza sani e salvi, seppur provati. Successivamente, gli escursionisti sono stati riaccompagnati fino alla loro auto a Vado di Corno.



Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’escursione non si è trasformata in tragedia.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: