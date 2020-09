Maltempo sull'Italia: neve. pioggia torrenziale e forte vento, San Marino all'alba segnava 8°

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono stati più di mille gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui monti della bergamasca e sull'Appennino parmense. Trombe d'aria a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in Calabria. Una pioggia torrenziale ha messo in ginocchio il traffico di Napoli che anche oggi ha tenuto chiuse le scuole.

Instabilità anche sul Titano, che questa mattina all'alba segnava una temperatura di 8°. Poi salita nel corso della giornata alle medie stagionali.

