ANTICICLONE IN ARRIVO Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole Un miglioramento graduale già dal pomeriggio di venerdì. Nel fine settimana previsto il ritorno di cieli soleggiati e condizioni stabili ovunque

Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole.

Dopo una breve fase più stabile e in parte soleggiata, l’atmosfera torna a farsi dinamica sull’Italia. Una parentesi, che però non dovrebbe durare ancora a lungo: è infatti atteso nel weekend l'arrivo dell'anticiclone che dovrebbe riportare stabilità e sereno ovunque.

Se la penisola sta combattendo il queste ore il passaggio dell'ennesima perturbazione - che dalla Liguria si muove verso i Balcani-, con una allerta arancione per vento su Romagna e San Marino, dal weekend, secondo gli esperti il sole dovrebbe tornare a splendere.

Sul versante adriatico il miglioramento dovrebbe arrivare già nel corso della seconda parte della giornata di domani mentre da sabato l’Anticiclone delle Azzorre tornerà ad espandersi sul Mediterraneo, favorendo un progressivo miglioramento del tempo. Sabato, dunque, l'aria sarà ancora frizzante -con qualche lieve incertezza legata a deboli infiltrazioni di aria fredda in quota-: la vera svolta è attesa per domenica 22, quando l’alta pressione si consoliderà ulteriormente garantendo sole diffuso e condizioni stabili praticamente su tutto il Paese.

Un fine settimana che dovrebbe riportare finalmente cieli sereni e tempo stabile per almeno cinque o sei giorni.

