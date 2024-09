CICLONE POLARE Maltempo: temperature in picchiata, clima invernale sul Titano Alle 7 si registravano 10° in Citta, contro i quasi 30 gradi di due giorni fa

Estate finita? Sembrerebbe di si dopo l'arrivo del ciclone polare che ha colpito la penisola italiana e il Titano con temporali sparsi, in particolare sulle aree adriatiche e sulla fascia tirrenica meridionale, e una generale intensificazione dei venti settentrionali. Condizioni che proseguono anche oggi, con l'allerta gialla per rischio meteo-idro in diverse regioni e su settori di Emilia-Romagna e Marche.

San Marino si è svegliata sotto pioggia, vento e nebbia sulla parte alta della Repubblica e temperature decisamente in picchiata. Alle 7 si registravano 10° in Citta, contro i quasi 30 gradi di due giorni fa,

Nel fine settimana gli esperti prevedono un miglioramento del tempo con molto più sole, ma non sulla fascia adriatica e tra Sicilia e Calabria.

