METEO Maltempo: tra domenica e lunedì prevista neve sul Titano Sulla costa allerta arancione per vento. Previste grosse mareggiate in tutto l'adriatico.

Da questa notte l'inverno torna a farsi sentire. Venti forti con possibili raffiche di burrasca colpiranno numerose regioni italiane tra cui Marche ed Emilia Romagna. Lungo le coste dell'adriatico previste grosse mareggiate con mare molto agitato e onde, al largo, con altezze superiori ai 3 metri.

Dalle prime ore di domani poi una massa di aria fredda proveniente dai Balcani colpirà tutta l'Emilia Romagna determinando un rapido peggioramento del tempo. A San Marino diramata dalla Protezione Civile l'allerta gialla per criticità idraulica/idrogeologica fino a lunedì. Nelle prime ore di domenica previsto un ritorno della neve a partire dalle quote alte, ma in rapido abbassamento, fino a raggiungere i 300 metri nel pomeriggio-sera con accumuli stimati tra i 5 – 15 centimetri nelle zone collinari fino ad arrivare a 25 centimetri nelle parti più alte del Titano.

Con la neve arriverà anche un brusco calo termico. Il termometro passerà dai 10 gradi medi di questi giorni a massime tra lo 0 e il -1 almeno fino a lunedì sera. Boccata di ossigeno per i bacini romagnoli: pioggia e neve infatti dovrebbero generale un innalzamento medio dei livelli delle riserve idriche.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: