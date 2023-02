SAN MARINO Maltempo: va in Ospedale, ma ci finisce ricoverato. 91enne tra i 'caduti' del ghiaccio

Il bilancio delle gelate e conseguenti cadute causa ghiaccio della scorsa settimana, vede tre persone coinvolte. Il più grave un 91enne che si doveva recare in ospedale per accertamenti, ma causa caduta su ghiaccio ha finito per essere ricoverato, visti i traumi riportati. Brutta avventura anche per una ragazza, che ha perso l'equilibrio, battendo la testa con violenza. Un trauma cranico importante, ma la donna ha preferito lasciare l'Ospedale, firmando per la sua uscita. Terzo protagonista in negativo della settimana di maltempo sul Titano, l'uomo che, cadendo, ha battuto violentemente la spalla, riportando la frattura dell'arto.

