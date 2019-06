Maltrattamenti sugli animali: un convegno sulla pericolosità sociale

C'è una correlazione tra maltrattamento di animali e la violenza domestica su donne e minori, al punto che episodi di violenza sugli “amici a quattro zampe” possono essere tra gli “indicatori predittivi” più efficaci per successivi atti sulle persone. La scienza la chiama “Zooantropologia della devianza e del maltrattamento sugli animali” ed è su questo che si concentrerà la conferenza pubblica – in programma questo pomeriggio, alle ore 17.00, al Centro Congressi Kursaal – promossa dall'ISS, in collaborazione con l'Apas e l’Associazione di Promozione Sociale Link-Italia. A condurre i lavori, la presentatrice tv Licia Colò.