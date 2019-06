Maltrattamento sugli animali, fenomeno di spia sociale

“Personalmente avrei paura di avere a che fare con una persona che maltratta gli animali” così Licia Colò, a San Marino per condurre una conferenza pubblica che indaga sul legame tra i maltrattamenti sugli animali, argomento purtroppo molto attuale e la violenza domestica, in maniera trasversale ma partendo da evidenze scientifiche. Il convegno, organizzato dall'Iss, ha aperto le porte del Kursaal e messo a confronto Stefania Stefanelli, dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e Maurizio Battistini del servizio Veterinario, la Presidente Apas Emanuela Stolfi, il criminologo Federico Boaron, il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone e la sociologa Francesca Sorcinelli, presidente di Link Italia, che ha collaborato alla realizzazione di una conferenza pubblica che, mettendo in fila le relazioni di esperti e ricercatori italiani e sammarinesi, ha alzato Il velo su tutto ciò che c'è dietro al maltrattamento sugli animali.

Nel video l'intervista a Licia Colò, a Francesca Sorcinelli sociologa ed al presidente di Link Italia al criminologo Federico Boaron.