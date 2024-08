Mamma sammarinese in debito con AASS aiutata da uno sconosciuto: "Ho incontrato un angelo"

“Un angelo ha bussato alla mia porta”. Sabrina, la mamma sammarinese in difficoltà che rischiava di rimanere senza utenze, ha trovato nella generosità di uno sconosciuto speranza e fiducia nel prossimo. Dopo il servizio di RTV è stata infatti contattata da un professionista del Titano che l'ha aiutata economicamente, riportando serenità nella sua vita. La paura, infatti, che le tagliassero acqua luce e gas, con tre figli in casa due dei quali minori, le aveva tolto il sonno. Oggi il suo cuore è più leggero e gonfio di gratitudine. Perché quella persona altruista ha voluto fare qualcosa di concreto, con discrezione, felice di dare una mano.

“Un angelo anche nell'aspetto”- ci racconta Sabrina, rimasta letteralmente senza parole dopo che l'uomo si è offerto di sostenere anche le spese per la patente della figlia 23enne: “Mi sono sentita come travolta da tanta generosità”. Il benefattore – da noi contattato - ci tiene a rimanere anonimo, "perché il bene – spiega – quando lo si vuol fare non si dice, deve essere custodito come qualcosa di prezioso”. A guidarlo, l'empatia: “Da padre mi sono calato nei suoi panni. In queste circostanze la cosa più brutta è sentirsi soli, è invece importante sapere di poter contare sugli altri. Ed è fondamentale in una piccola comunità come la nostra”.

Aiuto, per Sabrina, anche dalla Caritas di San Marino, tempestiva nella risposta. Per arrivare a fine mese non sempre basta un lavoro se si hanno figli piccoli a carico senza una rete familiare di appoggio. “Le spese sono tante, troppe” - spiega Sabrina, che non riesce a coprirle tutte con il solo stipendio e gli assegni familiari. “Si parla tanto di denatalità, io ho contribuito. Ma oggi – commenta con amarezza - fatico non solo a mantenere i miei figli, ma non ho nessuno che se ne occupi quando sono al lavoro”. Problema – questo - che condivide con tante mamme, in perenne equilibrio tra lavoro e famiglia.