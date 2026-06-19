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Mammografie, Segreteria e Iss: "No a letture allarmistiche"

Le autorità assicurano che non c'è alcun provvedimento di riduzione ma è stato concordato con la UOC Radiologia di avviare entro fine 2026 uno studio clinico per validare scientificamente l’attuale metodica adottata da oltre 30 anni

19 giu 2026
Mammografie, Segreteria e Iss: "No a letture allarmistiche"

Dopo l'acceso dibattito in Consiglio, Segreteria di Stato alla Sanità e ISS precisano che non è stato adottato alcun provvedimento di riduzione delle mammografie e non è stato assegnato alcun obiettivo di budget. Eventuali valutazioni sull’organizzazione dei programmi di screening, spiega l'Iss, potranno essere affrontate solo dopo adeguati approfondimenti. Si è già concordato con la UOC Radiologia di avviare entro fine 2026 uno studio clinico per validare scientificamente l’attuale metodica adottata da oltre 30 anni. "Alimentare letture allarmistiche prima che siano disponibili tutti gli elementi tecnici - ammonisce il Direttore sanitario, Bertolini - non giova all’Iss, ai professionisti e soprattutto alla tranquillità dei cittadini". 





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