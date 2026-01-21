Mangiare bene per invecchiare in salute: successo per l'appuntamento della Federazione Pensionati CDLS

L'alimentazione e l'attività fisica sono il mezzo più economico per mantenerci in salute. E proprio di alimentazione ha parlato la biologa nutrizionista Eleonora Bucci, nel primo appuntamento dell'anno organizzato dalla Federazione Pensionati CDLS e riservato agli iscritti. Nella sala riunioni CSU l'esperta ha parlato di come cambia il corpo, con il passare degli anni, del rischio disidratazione e di come si perda il senso della sete e della fame. Per questo, attraverso delle slides, ha spiegato ai presenti come prevenire certe patologie della terza età con un corretto comportamento a tavola: dal diabete all'ipertensione, dal colesterolo all'osteoporosi, fino ai rischio di infarto. Particolare attenzione anche all'alimentazione legata alle malattie neurodegenerative. Ha poi consigliato come fare la spesa in modo intelligente, che alimenti preferire con una accortezza: non entrare in un supermercato affamati, perchè attratti da alimenti più in vista e colorati che non si sposano con la salute.



"Oggi abbiamo affrontato la questione carboidrati che comunque in questo periodo sono molto demonizzati e invece da linea guida sappiamo che potrebbero occupare dal 45 al 60 per cento delle nostre energie. Quindi non è vero che per stare in salute serve a mangiare più proteine rispetto a carboidrati, ma anzi, è opportuno scegliere quest'ultime strategicamente", conferma Eleonora Bucci.



"Un'iniziativa che ha avuto un successo importante - il commento di Marino Canti, Segretario della Federazione Pensionati CDLS - ma è solo l'inizio di una serie di altre attività che porteremo avanti nei prossimi mesi".









