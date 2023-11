SAN MARINO Manifestazione per la Pace: dai partecipanti l'invito a non rimanere in “silenzio” davanti agli orrori della guerra Nel pomeriggio, in Piazza della Libertà, la manifestazione nata da un'iniziativa spontanea della cittadinanza. Presenti, a titolo personale, anche esponenti della politica e del sindacato

Un Pianello con i colori arcobaleno della Pace. Diverse decine i partecipanti. Ma non era tanto il dato numerico ad interessare i promotori, quanto il voler testimoniare – in un contesto comunitario – la propria partecipazione al dolore dei civili, palestinesi e israeliani, finiti nel vortice del conflitto. Il non essere indifferenti alla catastrofe umanitaria di Gaza, dove il bilancio delle vittime – tantissimi i bambini - cresce di ora in ora.

Da qui una sollecitazione: che anche il Titano si faccia sentire, affinché tacciano le armi. Stigmatizzata l'astensione in sede ONU; quando giorni fa si era votata la risoluzione promossa dalla Giordania, per una tregua umanitaria. Questa a quanto pare la scintilla che ha portato alla manifestazione davanti a Palazzo. Forte l'indignazione per i bombardamenti sulla Striscia; al contempo una condanna netta – senza equivoci – degli attacchi perpetrati da Hamas il 7 ottobre.

Nel servizio le voci di alcune delle promotrici della manifestazione

