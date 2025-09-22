Manifestazione per la Palestina a San Marino: "Non si può più stare in silenzio"

Nel video le interviste a Valentina Quadrelli e Francesca Taddei (Collettivo San Marino per la Palestina)

Anche a San Marino c'è chi è sceso in piazza a sostegno di Gaza. Il maltempo non ha fermato i manifestanti che alle 18 si sono incontrati davanti a Palazzo Pubblico. Un presidio per opporsi all'escalation di violenza nella Striscia e sostenere l'azione della Flotilla. Ad organizzare l'iniziativa il Collettivo San Marino per la Palestina che da circa due anni si batte per rompere il silenzio e appoggia la causa palestinese.

"Non si può più stare in silenzio di fronte a quello che sta succedendo. - dichiara Francesca Taddei del Collettivo San Marino per la Palestina - Ormai è evidente agli occhi di tutti e bisogna iniziare a protestare, a scendere in piazza, boicottare, disinvestire e le sanzioni devono diventare proprio uno stile di vita.

"Dobbiamo attivare i corridoi umanitari - aggiunge Valentina Quadrelli del Collettivo San Marino per la Palestina - perché c'è bisogno assolutamente di sostegno alla popolazione civile martoriata e dobbiamo iniziare a pensare anche a sanzioni ed embargo perché purtroppo quello che sta succedendo non finirà con il riconoscimento della Palestina".

