Manifestazione sindacati a Roma: Landini, “è una giornata che unisce il Paese”

L'abbraccio solidale del Titano al mondo del lavoro italiano; dopo lo choc, per l'assalto di Forza Nuova alla CGIL. Fra gli innumerevoli vessilli, a Roma, anche quelli della CSdL, presente con una delegazione. 200.000 i partecipanti, secondo gli organizzatori; 50.000 la stima della Questura. Di certo erano in tantissimi, oggi, nella Capitale; bastava dare uno uno sguardo alle stazioni della metropolitana. “No” ai fascismi e alla violenza, “sì” al lavoro, alla sicurezza e ai diritti: queste le parole d'ordine della giornata, che ha visto la partecipazione anche di vari esponenti di PD e 5Stelle: Letta, Conte, Di Maio, il candidato sindaco Gualtieri. A guidare il corteo, che dall'Esquilino ha raggiunto Piazza San Giovanni, il Segretario della Confederazione Generale Italiana del Lavoro Maurizio Landini. Non erano mancate polemiche, tuttavia, da parte di esponenti del centrodestra, per la decisione di organizzare la manifestazione nel giorno in cui Roma è in silenzio elettorale in vista del ballottaggio; “la piazza sarà di parte”, aveva dichiarato Salvini. “E' una giornata che unisce il Paese, non che lo divide”: questa la risposta di Landini. Richiesto, dai Segretari Generali delle 3 organizzazioni confederali, lo scioglimento di tutte le forze neofasciste e neonaziste; e poi il richiamo, al Governo, ad un impegno su fisco, pensioni e delocalizzazioni.

E nelle ore della manifestazione nuovo attacco informatico ai siti della Cgil. Lo rende noto lo stesso sindacato. E' strutturato e proveniente da diverse fonti



Nel servizio le interviste a Enzo Merlini (Segretario Confederale CSdL) e Maurizio Landini (Segretario Generale CGIL)

