Manuela Bianchi ricoverata nella notte dopo abuso di psicofarmaci. I legali: "Basta gogna mediatica"

Manuela Bianchi, figura centrale nell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli, è stata ricoverata nella notte di sabato dopo un abuso di psicofarmaci. La donna si trovava al momento del malore in via del Ciclamino nella casa del proprio padre, ed è stata immediatamente soccorsa dal 118 che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale Infermi di Rimini, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Non è chiaro ancora se alla base dell'assunzione massiccia del farmaco ci fosse una volontà di autolesionismo o se la situazione sia stata indotta a seguito della pressione mediatica riportatasi prepotentemente sulla donna e il fratello Loris da parte dell'opinione pubblica e media, a seguito della sentenza di assoluzione di Louis Dassilva, che di Manuela Bianchi era l'ex amante.

Gli avvocati difensori della donna, lo studio Barzan, parlano apertamente di "gogna mediatica", invitando a evitare ricostruzioni speculative e a rispettare la privacy della donna e dei suoi familiari. Con un invito a media e commentatori social al rispetto della dignità della persona ma anche un avvertimento: le condotte lesive saranno valutate nelle opportune sedi legali.

"Da oltre 32 mesi la nostra assistita è oggetto di una costante esposizione mediatica, accompagnata da ripetuti attacchi personali, giudizi sommari e campagne di delegittimazione. Negli ultimi giorni tale fenomeno ha registrato un'ulteriore e significativa escalation. Tale situazione ha avuto un impatto diretto e gravemente peggiorativo sulle sue condizioni di salute psichica. La documentazione clinica acquisita documenta il significativo aggravamento correlato alla persistente esposizione mediatica ostile e alla pressione sociale conseguente alla vicenda giudiziaria".













