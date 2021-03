Manutenzione rete idrica castello di Serravalle: possibili interruzioni dell'erogazione dell'acqua nella notte

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che da questa sera alle ore 22:00 fino alle 7:00 di domani mattina (martedì) nel Castello di Serravalle potrà verificarsi la temporanea sospensione dell'erogazione dell'acqua per lavori di manutenzione.

Le vie interessate potranno essere: Via 4 giugno, Via 5 febbraio (civico 198 – 196), Via Ezio Balducci e tutto il centro di Serravalle, Via Ponte Melini e Via Piandolano. Potrebbero verificarsi inoltre episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti che possono essere risolti facendo scorrere l'acqua per alcuni minuti.