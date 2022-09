Manutenzione stradale: l’Università di San Marino ‘esporta’ tecniche green a Ravenna, Fano, Riccione e non solo

Sono tre le realtà amministrative italiane che hanno scelto l’Università di San Marino per coordinare lavori di manutenzione stradale utilizzando tecniche innovative ed ecosostenibili. Fra le varie iniziative, il corso di laurea in Ingegneria Civile dell’Ateneo sammarinese è stato infatti coinvolto dal Comune di Ravenna nella definizione di un bando da circa 16 milioni di euro in quattro anni per la manutenzione stradale della città

L'ateneo sammarinese è inoltre coinvolto nei lavori che stanno interessando una tratta di circa quattro chilometri sulla SS73bis, che collega Fano a Urbino, gestita dall’ANAS: “Abbiamo dato supporto per un progetto da circa tre milioni di euro che prevede la rimozione dell’asfalto superficiale e il ripristino della strada impiegando gli stessi materiali di demolizione asportati”.

A queste si aggiunge un progetto attraverso il quale le tecniche ecosostenibili al centro delle ricerche dell’Ateneo sammarinese verranno impiegate nell’area industriale e di collegamento con il centro di Fano proseguendo in una attività già attiva da diversi anni con l’azienda municipalizzata GEAT (Gestione Servizi per l'Ambiente ed il Territorio) per conto del Comune di Riccione.

Sul piano accademico lo scorso 8 settembre il docente Andrea Grilli ha tenuto una lezione a dottorandi e giovani ricercatori nell’ambito dell’International Summer School su strade e ambiente organizzata a Napoli dalla Società Italiana Infrastrutture Viarie.