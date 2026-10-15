POSSIBILE ATTACCO Mar Nero, incendio su una nave battente bandiera sammarinese: otto dispersi A riportare la notizia alcune testate internazionali che citano un comunicato dell'Autorità navale romena. In corso le operazioni di soccorso al largo della Romania. Non è ancora chiaro se l'incendio sia legato agli attacchi con droni degli ultimi giorni

Mar Nero, incendio su una nave battente bandiera sammarinese: otto dispersi.

Otto persone risulterebbero disperse dopo un incendio scoppiato questa mattina, giovedì 15 ottobre, a bordo di una nave battente bandiera di San Marino nel Mar Nero. A riportare la notizia sono Ansa ed Euronews, sulla base delle informazioni diffuse dall'Autorità navale romena.

L'episodio si sarebbe verificato in un'area già interessata negli ultimi giorni da una serie di attacchi con droni contro imbarcazioni commerciali, anche se al momento non sarebbe stato accertato alcun collegamento tra questi eventi e l'incendio.

Secondo quanto riferito dalla stampa, la nave, denominata Wide Trader, avrebbe segnalato il rogo intorno alle 7 del mattino, mentre si trovava a circa 13 miglia nautiche a sud-est della città romena di Sulina. A bordo 12 persone: quattro sarebbero state tratte in salvo, mentre otto risulterebbero ancora disperse, come precisato dall'Autorità navale romena nel comunicato ripreso da Euronews.

Sarebbero quindi subito scattate le operazioni di ricerca e soccorso con l'impiego di un'imbarcazione e di un elicottero. Le autorità romene, precisa Euronews, non hanno però indicato se l'incendio possa essere stato provocato da un drone: le cause dell'accaduto resterebbero quindi da chiarire.

Gli attacchi degli ultimi giorni

Resta alta la tensione nel Mar Nero, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi incidenti che hanno coinvolto navi commerciali al largo delle coste della Romania e della Bulgaria. Secondo quanto riportato da Euronews, alcuni di questi episodi sarebbero riconducibili ad attacchi con droni. I sospetti si concentrano sulla Russia, in particolare da parte delle autorità bulgare, che hanno tuttavia ammesso di non disporre di prove sufficienti per attribuire con certezza a Mosca la responsabilità degli attacchi. Anche la Romania ha avviato accertamenti su un possibile attacco con droni contro una petroliera battente bandiera delle Isole Comore, sulla quale mercoledì si era sviluppato un incendio.

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