Mar Nero, nave battente bandiera sammarinese colpita da tre droni: sette dispersi, cinque marinai salvati

Sette persone risulterebbero disperse dopo un incendio scoppiato questa mattina, giovedì 15 ottobre, a bordo di una nave battente bandiera di San Marino nel Mar Nero. A riportare la notizia sono Ansa ed Euronews, sulla base delle informazioni diffuse dall'Autorità navale romena.

L'episodio si sarebbe verificato in un'area già interessata negli ultimi giorni da una serie di attacchi con droni contro imbarcazioni commerciali, anche se al momento non sarebbe stato accertato alcun collegamento tra questi eventi e l'incendio.

Secondo quanto riferito dalla stampa, la nave, denominata Wine Trader, avrebbe segnalato il rogo intorno alle 7 del mattino, mentre si trovava a circa 13 miglia nautiche a sud-est della città romena di Sulina.

Secondo quanto comunicato dal Registro Navale della Repubblica di San Marino, la nave sarebbe stata colpita da tre droni, che hanno provocato un incendio e gravi danni a bordo. Il bilancio aggiornato è di sette marittimi dispersi e cinque tratti in salvo, tutti in buone condizioni di salute.

La nave si trovava all'ancora al largo del porto romeno di Sulina, diretta in Moldavia per effettuare operazioni di carico di olio di semi. A bordo erano presenti 12 membri dell'equipaggio: nove di nazionalità beninese, due croati e un bosniaco. Secondo quanto riferito dal Registro Navale, l'emergenza sarebbe iniziata intorno alle 4 del mattino di giovedì 15 ottobre, quando un primo drone avrebbe centrato la zona degli alloggi dell'equipaggio, innescando un incendio.

Cinque marittimi, tra cui il comandante, hanno cercato di domare le fiamme utilizzando la pompa antincendio principale e quella di emergenza. Già in questa fase, tuttavia, sette persone non rispondevano all'appello. "Le condizioni di grave pericolo a bordo, determinate dall'incendio e dai danni subiti dalla nave, non hanno consentito di procedere alla loro ricerca", precisa il Registro Navale. La situazione sarebbe poi ulteriormente peggiorata. Secondo la testimonianza del comandante, altri due droni avrebbero colpito l'imbarcazione, uno nuovamente nell'area degli alloggi e l'altro nella zona centrale della nave.

I danni al sistema di distribuzione dell'acqua antincendio hanno reso impossibile proseguire le operazioni di spegnimento. I cinque componenti dell'equipaggio impegnati nel contrasto delle fiamme si sono quindi rifugiati a prua, in attesa dei soccorsi. Sono stati successivamente evacuati con un elicottero e risultano tutti in buone condizioni. Intanto, un mezzo navale di soccorso si è affiancato alla Wine Trader per consentire l'intervento di personale specializzato e avviare le ricerche dei sette dispersi.

Il Registro Navale sammarinese riferisce di essersi attivato immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione dell'incidente dalla società armatrice e di aver preso contatto con i soggetti coinvolti nelle operazioni di emergenza. "La priorità assoluta resta l'accertamento delle condizioni dei sette marittimi dispersi e il completamento delle operazioni di ricerca a bordo", sottolinea il Registro, che assicura di seguire con la massima attenzione l'evoluzione della situazione e di mantenere costanti contatti con la società di gestione e le autorità impegnate nei soccorsi.



Gli attacchi degli ultimi giorni

Resta alta la tensione nel Mar Nero, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi incidenti che hanno coinvolto navi commerciali al largo delle coste della Romania e della Bulgaria. Secondo quanto riportato da Euronews, alcuni di questi episodi sarebbero riconducibili ad attacchi con droni. I sospetti si concentrano sulla Russia, in particolare da parte delle autorità bulgare, che hanno tuttavia ammesso di non disporre di prove sufficienti per attribuire con certezza a Mosca la responsabilità degli attacchi. Anche la Romania ha avviato accertamenti su un possibile attacco con droni contro una petroliera battente bandiera delle Isole Comore, sulla quale mercoledì si era sviluppato un incendio.







