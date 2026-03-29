SEGRETERIA LAVORO
Marcello Forcellini è il nuovo Direttore Generale dell'AASS
La Segreteria di Stato al Lavoro ha annunciato la nomina di Marcello Forcellini a Direttore Generale dell’AASS. La scelta apre una nuova fase per l’Azienda, con l’obiettivo di rafforzare governance e sviluppo strategico dei servizi pubblici. Forcellini porta un’esperienza manageriale trasversale nei settori pubblico, sanitario e finanziario. Tra le priorità, modernizzazione digitale, autonomia energetica e valorizzazione del personale.
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