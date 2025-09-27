Marche, duello tra Acquaroli e Ricci

Uno a bordo del Treno per Gaza lungo la costa marchigiana, da San Benedetto del Tronto a Pesaro, per portare un messaggio netto: la pace è "una scelta politica, non un’utopia", dedicando le ultime tappe del suo cammino elettorale «alle donne e agli uomini straordinari che in questi giorni sono sulla Global Sumud Flotilla».anche se domani e lunedì si voterà “solo” per la Regione Marche.

L’altro con il ministro della Salute Orazio Schillaci che ha promosso, da Ancona, la sanità regionale grazie ad un incremento importante del numero di prestazioni durante gli anni della sua presidenza. Sono state due chiusure di campagna elettorale decisamente diverse, quelle dello sfidante Matteo Ricci (Pd), eurodeputato ed ex sindaco di Pesaro sostenuto da tutto il centrosinistra, e del governatore uscente Francesco Acquaroli (FdI), fedelissimo di Giorgia Meloni e rappresentante della coalizione di centrodestra.

Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 mentre aleggia lo spettro dell’astensionismo, ormai quasi una costante di ogni consultazione elettorale in una terra da un milione e 300mila abitanti. Ricci ha chiamato Acquaroli «il governatore quasi uscito», mentre nel centrodestra locale c’è fiducia nel successo del proprio candidato: «A sinistra sono in prede al panico», sorridono. Se l’ex primo cittadino di Pesaro dovesse riuscire a ribaltare i pronostici sarebbe «una bella botta» per il governo.

È per questo che le regionali marchigiane sono “osservate speciali” da Roma: è il primo di sei test regionali importanti (seguiranno Calabria, Toscana, Veneto, Puglia e Campania) dal significato politico nazionale. Acquaroli sostiene di aver portato la regione fuori dall’ «isolamento infrastrutturale Mentre Ricci lo accusa di non aver fatto "nessuna grande opera" per cui "serve un rilancio". Tra i candidati anche Elia Rossi, sindaco di Montegrimano, autosospeso dall'incarico di Segretario particolare di Rossano Fabbri all'Industria, dopo essersi candidato alle politiche del 2022 nel collegio estero e poi alle elezioni di San Marino, oggi è in corsa alle elezioni regionali delle Marche nella provincia di Pesaro Urbino come candidato di Forza Italia.









