Marche, il Consigliere regionale Rossi attacca il sindaco Ricci: "Fuori luogo le sue interferenze con la Repubblica di San Marino"

Il neo Consigliere regionale civico delle Marche, Giacomo Rossi ha scritto alle massime autorità sammarinesi e al Sindaco di Pesaro Matteo Ricci a seguito delle sue dichiarazioni inerenti la Repubblica di San Marino. “Mi sono permesso - scrive Rossi in una nota - in qualità di cittadino italiano e di Consigliere regionale, di esprimere un forte disappunto sulle affermazioni social del primo cittadino pesarese che hanno toccato la vicina ed amica Repubblica di San Marino. Concordo con Ricci sulla parte dove dice che le leggi vanno rispettate, ma mi sono permesso di fargli presente che la Repubblica di San Marino, è una Repubblica, indipendente e soprattutto sovrana.

Additare come “buffonate” le scelte autonome di questo Stato, è stato veramente fuori luogo”. Sarebbe bene che noi italiani ci occupassimo dei nostri di problemi. - Conclude Rossi - San Marino, come Storia insegna, sa e saprà ben badare a Se stessa come ha sempre fatto, anche in questo momento di epidemia”.



