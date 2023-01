Marche, priorità 2023 dopo terremoto e alluvione: ricostruire e prevenire

L'alluvione del 15 settembre è una ferita ancora aperta per famiglie, imprese e comuni marchigiani. È stata quindi richiesta una nuova struttura commissariale che operi in stretta collaborazione con la Regione, per gestire, monitorare e ricostruire le zone colpite dalle esondazioni, nelle province di Ancona e Pesaro ma anche nel Maceratese. Lo sottolinea, nella conferenza stampa organizzata da Marche e Ordine dei giornalisti, il presidente Francesco Acquaroli. Non basta ricostruire, fondamentale prevenire: in arrivo quindi 13 milioni di euro che verranno impiegati in opere strutturali per mitigare i rischi di dissesto idrogeologico. Cifra che si somma agli oltre 400 milioni di euro annunciati dal governo; i primi 200 sono in fase di accreditamento. "Dopo 2 anni vorrei occuparmi della programmazione", ammette Acquaroli. Dopo il terremoto e l'alluvione, il ritorno alla normalità rappresenta il migliore augurio per il nuovo anno.

Nel servizio l'intervista a Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche

