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Marcinelle, 70 anni dopo San Marino ricorda le vittime e rilancia l’impegno sulla sicurezza

Istituzioni e sindacati richiamano prevenzione, controlli e formazione: la crescita economica non può andare a discapito della tutela dei lavoratori.

8 ago 2026

A settant’anni dalla tragedia di Marcinelle, San Marino ricorda le 262 vittime della miniera di Bois du Cazier e rilancia l’impegno sulla sicurezza sul lavoro.

Segreteria al Lavoro e Industria sottolineano come la crescita economica non possa mai avvenire a discapito della tutela dei lavoratori. Un monito condiviso anche da CSdL e USL, che richiamano l’attenzione su una strage che continua ancora oggi, tra cantieri, fabbriche e strade.

Nella sola Italia si contano oltre mille morti l’anno, molti dei quali durante il tragitto casa-lavoro. Il ricordo è particolarmente sentito anche sul Titano: negli anni ’50 molti sammarinesi emigrarono nelle miniere belghe, senza vittime dirette a Marcinelle ma con profonde conseguenze sociali.

Per sindacati e istituzioni la memoria deve tradursi in prevenzione, controlli efficaci e formazione continua. L’obiettivo comune resta uno: garantire che nessuno esca di casa per lavorare rischiando di non farvi ritorno.   




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