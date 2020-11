Marco Di Maio (IV) sulle misure anti-covid: "Irrispettoso il comportamento di San Marino"

"Con l'Emilia-Romagna e le Marche che entrano in zona arancione, è tanto più incomprensibile che la Repubblica di San Marino continui a mantenere le proprie misure come se quasi non ci fossero più problemi di coronavirus, permettendo a bar, ristoranti e locali di restare aperti fino a mezzanotte". Lo dichiara il deputato Marco Di Maio, capogruppo di Italia viva alla Camera nella commissione Affari costituzionali.

"Nessun governo nazionale, regionale o locale - continua - gode a imporre restrizioni a propri cittadini, ma di fronte a un pericolo per la salute pubblica, chi ha ruoli istituzionali ha il dovere di prendere decisioni impopolari. Anche a San Marino, che non si trova su un'isola dispersa in mezzo a qualche oceano, ma è un'enclave inserita tra Romagna e Marche. Ignorare tutto questo è a dir poco irrispettoso ed eticamente assai discutibile".

"Rispettiamo l'autonomia di ciascuno Stato, - prosegue - ma va rispettata anche la libertà di giudicare ciò che fanno altri. E almeno quando parliamo di tutela della salute pubblica, territori così strettamente legati dovrebbero allineare le proprie misure. A poco vale la rassicurazione che le autorità sammarinesi riescano a controllare tutti i locali sul Titano: perché il problema non è che le attività rispettino le regole. Il punto è che le persone non devono circolare, non devono aggregarsi e non devono rischiare di ammalarsi".



