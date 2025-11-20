Marco Mancini a “Il Colibrì”: l'ex moglie del leader di Hezbollah è transitata in Italia senza controlli

Nella puntata di questa sera de “Il Colibrì”, in onda alle ore 21.00 su San Marino RTV – canale 550 del digitale terrestre -, Giovanni Terzi accoglierà tre ospiti d’eccezione: Sonia Bruganelli, Marco Mancini - già responsabile del controspionaggio - e la giornalista e scrittrice Fiamma Nirenstein.

Nel corso dell’intervista condotta da Giovanni Terzi, Sonia Bruganelli ha presentato il suo nuovo libro, "Solo quello che rimane", raccontando la sua esperienza con gli attacchi di panico: “È molto facile caderci, ma è molto difficile uscirne. Io ce l’ho fatta grazie a una presa di coscienza su me stessa”, ha dichiarato. Parlando della fragilità emotiva che può portare alla depressione, Giovanni Terzi le ha chiesto un’opinione sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi. Sonia Bruganelli ha risposto: “Ero con lui domenica scorsa da Mara Venier e credo che, in questo momento, Vittorio abbia bisogno solo delle persone che gli vogliono bene”.

Giovanni Terzi le ha, poi, domandato: “Ridiresti tutta la verità a Paolo Bonolis rispetto ai tradimenti?” Sonia Bruganelli ha detto: “Non sono stata solo io a rivelarli. Insieme a Paolo ci siamo raccontati la verità, come dovrebbero fare due persone che si stimano. L’unica cosa che non rifarei è dirlo pubblicamente, perché è stato interpretato in modo distorto”.

In un’intervista esclusiva, Marco Mancini ha rivelato a Giovanni Terzi che Merielly Diab, ex moglie del pericoloso leader di Hezbollah, è transitata in Italia nell’ultimo anno e mezzo senza che le autorità ne rilevassero la presenza. Mancini ha ricordato che la donna, già a capo dell’antidroga in Brasile, ha conosciuto proprio lì il futuro marito. L’ex responsabile del controspionaggio ha, inoltre, sottolineato come Hezbollah finanzi parte delle proprie attività attraverso i proventi del traffico di droga.

In collegamento da Gerusalemme, Fiamma Nirenstein ha aggiornato Giovanni Terzi sulla situazione in Medio Oriente, sottolineando come la pace resti ancora lontana. A questo proposito, Mancini ha evidenziato che nelle aree di Gaza e all’interno dei tunnel sotterranei sono ancora presenti circa 30.000 miliziani di Hamas, impegnati nel controllo dei dazi sulle derrate alimentari destinate alla popolazione civile di Gaza.

Il programma è di Giovanni Terzi, Simona Ventura, Francesco Mazza, Danila Lostumbo.

In redazione Claudia Ruggeri, Martina Trujillo.

Direttore di produzione Matteo Bravi.

Regia di Eleonora Pozzi.









