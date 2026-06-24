Mare promosso: Goletta Verde premia la costa emiliano-romagnola

Le immagini sono quelle che ogni estate raccontano l'Emilia-Romagna: spiagge affollate, famiglie, turisti. Ma dietro la cartolina c'è un lavoro tanto silenzioso quanto prezioso: controllare la salute delle nostre acque. E quest'anno il verdetto di Goletta Verde è incoraggiante. Su undici punti monitorati lungo la costa, soltanto uno risulta fuori dai limiti di legge: la foce del Rubicone, a Gatteo Mare, che conferma una criticità ormai nota e presente da almeno tre anni.

“Per il resto, tutti i punti che sono stati campionati dalla provincia di Ferrara fino alla provincia di Rimini hanno mostrato dati compatibili con un buon livello di qualità delle acque del nostro Adriatico", spiega il presidente di Legambiente Emilia-Romagna, Davide Ferraresi. Una notizia particolarmente incoraggiante arriva dal torrente Marano, a Riccione, storico osservato speciale della campagna. "Il punto che storicamente era stato tenuto sotto controllo, quello del Torrente Marano, quest'anno è entro i limiti. Possiamo dire che è una situazione che è andata in miglioramento nel corso del tempo", sottolinea ancora Ferraresi. Ma il messaggio di Goletta Verde va oltre i numeri.

Da quarant'anni la storica campagna di Legambiente naviga lungo le coste italiane concentrandosi soprattutto nei punti più fragili: "Quello che facciamo – spiega Katiursica Eroe, portavoce Goletta Verde - è una fotografia puntuale delle criticità che possono arrivare sui nostri mari monitorando le foci dei fiumi, che sono spesso i luoghi in cui la mala depurazione o la depurazione insufficiente si riversa nei corpi fluviali fino ad arrivare al mare".

Resta aperto il tema dell'informazione ai cittadini: in molti dei punti visitati dai volontari mancavano infatti i cartelli che indicano la qualità delle acque, strumento fondamentale per consentire una fruizione consapevole delle spiagge. Legambiente rilancia anche la sfida della transizione energetica. Al largo di Ravenna, Goletta Verde ha esposto lo striscione "No trivelle, sì alle rinnovabili", chiedendo di accelerare sui progetti di eolico offshore. E poi c'è il tema più grande di tutti: la crisi climatica. Dal 2010 l'Emilia-Romagna ha subito 42 eventi meteorologici estremi, con mareggiate sempre più frequenti e impatti sempre più evidenti sul territorio. Per questo il monitoraggio delle acque non è soltanto una fotografia dello stato del mare. È anche un indicatore della salute dell'ambiente e della capacità di un territorio di affrontare le sfide del futuro.







