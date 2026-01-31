Maria Semprini compie 100 anni: grande festa al Casale la Fiorina

Una vita piena di difficoltà ma anche di speranza quella della signora Maria: 100 anni celebrati insieme agli affetti più cari. Figli, familiari e nipoti tutti insieme al Casale La Fiorina per festeggiare un traguardo importante. Maria è la testimonianza vivente di quanto la vita possa essere dura e di alcuni dei fatti più importanti del '900: dai tragici anni della guerra passati lontano, a Milano, nel periodo dell'uccisione di Mussolini, fino a un altro terribile avvenimento: il disastro di Marcinelle nel '56 che coinvolse anche il marito. Poi il ritorno a San Marino, il lavoro e la rinascita: una famiglia con tanti nipoti che oggi festeggiano insieme a lei i 100 anni.

Nel servizio le immagini dei festeggiamenti e l'intervista a Maria Semprini







