Mariella Mularoni, dal Consolato di Londra un Libro delle condoglianze online

In memoria di Mariella Mularoni, il Consolato della Repubblica di San Marino nel Regno Unito ha aperto un Libro delle condoglianze online, offrendo a cittadini, rappresentanti delle missioni diplomatiche e amici della Repubblica la possibilità di esprimere un pensiero di vicinanza e ricordo. Sarà inoltre possibile inviare le proprie condoglianze anche tramite posta elettronica al Consolato all'indirizzo cons.londra@gov.sm.

L'iniziativa, promossa dal Console Maurizio Bragagni, vuole rendere omaggio a una figura che ha segnato la vita istituzionale sammarinese, ricoprendo nel corso degli anni incarichi di primo piano fino a quello di Capitano Reggente.

In occasione della giornata di lutto nazionale del 1° giugno, anche il Consolato nel Regno Unito applicherà le disposizioni previste dal Decreto Reggenziale: la bandiera della Repubblica sarà esposta a mezz'asta, alle 9 sarà osservato un minuto di silenzio e le attività amministrative e istituzionali saranno sospese dalle 14.







