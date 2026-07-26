FESTA DELLA REPUBBLICA Marina Rei protagonista del concerto del 3 settembre a San Marino Stanziati oltre 76mila euro per la Festa di Fondazione della Repubblica. L'ingresso al concerto al Campo Bruno Reffi sarà ad offerta libera a favore dell’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla

Marina Rei protagonista del concerto del 3 settembre a San Marino.

Sarà Marina Rei la protagonista del tradizionale concerto del 3 settembre, uno degli appuntamenti più sentiti dai sammarinesi nell’ambito delle celebrazioni per la Festa del Santo Patrono e l’anniversario di Fondazione della Repubblica. L’artista romana salirà sul palco del Campo Bruno Reffi alle 21.30, o al Teatro Concordia in caso di maltempo. L’ingresso sarà a offerta libera e la raccolta verrà gestita interamente dall’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla.

Il concerto rappresenterà il momento clou della serata conclusiva di una giornata che, come da tradizione, unirà cerimonie istituzionali e iniziative popolari. Il programma prevede alle 17.30 in Piazza della Libertà il concerto della Banda Militare della Repubblica, diretta dal tenente maestro Stefano Gatta, insieme alla cantante sammarinese Valentina Monetta; alle 19, in Piazzale lo Stradone, l’estrazione della tradizionale Tombola, con un montepremi complessivo di 25mila euro; quindi, dopo il concerto di Marina Rei, lo spettacolo pirotecnico delle 23.30 al Piazzale delle Nazioni Unite.

Il Congresso di Stato ha autorizzato per l’intero programma del 3 settembre una spesa complessiva stimata di 76.094,50 euro. Tra le principali voci di spesa figurano, oltre ai 24.780 euro destinati al cachet di Marina Rei, i 25mila euro del montepremi della tradizionale Tombola e gli 11.875 euro stimati per la commissione del 25% riconosciuta all’Agecs sulla vendita delle cartelle. Sono inoltre previsti 4.900 euro per il tradizionale spettacolo pirotecnico, 1.722 euro per la stampa dei manifesti e delle cartelle della Tombola, 1.500 euro per spese generali ed eventuali, 1.200 euro per le affissioni fuori territorio e 950 euro per inserzioni sulla stampa e sui mezzi di informazione.

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