USC Marina Urbinati, dopo la riconferma: "Basta con il passato, guardiamo in positivo al futuro" Nel ruolo di vicepresidente USC nominanto Tommy Fantini. Riconferma nel ruolo di coordinatore per Luca Fabbri

Una rinomina voluta ma non scontata quella di Marina Urbinati alla presidenza di Unione Sammarinese Commercio e Turismo. “Ringrazio per la fiducia che l'assemblea ha riposto in me – sottolinea – sono molto felice del direttivo che si è formato con tanti giovani”. Quello che serve adesso è entusiasmo, spiega, per poter guardare in positivo al futuro.

"Non vorrei più parlare di tutto quello che abbiamo passato negli ultimi due anni quindi vorrei guardare davvero al futuro - sottolinea Marina Urbinati - sul tavolo ci sono tante problematiche ma abbiamo anche progetti e secondo me è quello che dovremmo fare: progettare per il futuro".

Marina Urbinati sarà affiancata da Tommy Fantini come vicepresidente e Luca Fabbri riconfermato nel ruolo di coordinatore. "Considero che se in questi due anni - aggiunge Marina Urbinati - le attività sono riuscite comunque a rimanere aperte, e non sono solo le attività perché è un po' riduttivo; siamo imprenditori, ci siamo dovuti inventare il lavoro in questi due anni, quindi abbiamo aperto anche strade nuove. Ora dobbiamo far si che anche le istituzioni capiscano che abbiamo bisogno di strumenti per espanderci".

Nel servizio l'intervista a Marina Urbinati (Presidente USC)

