ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE MARCELLINO Marino Pelliccioni prepara un nuovo container con aiuti umanitari per il Congo Pronti letti per l'ospedale di Padre Marcellino e nel container ci saranno anche i banchi a rotelle, introdotti dal governo italiano durante la pandemia, arrivati da una scuola di Roma

Dopo l'ultimo viaggio di quest'estate il sammarinese Marino Pelliccioni è al lavoro per tornare in Congo con un nuovo carico di aiuti. “Nell'ultima missione di pochi mesi fa – racconta – ho potuto constatare che l'ospedale fondato da Padre Marcellino aveva bisogno di nuove attrezzature e mi sono voluto attivare il prima possibile. Approfitto anche per aiutare una seconda struttura ospedaliera nell'area. Al momento ho raccolto 25 letti per terapia intensiva e semi intensiva, dal costo notevole. Devo dire un grande grazie all'ospedale delle Torrette di Ancona che li ha donati assieme a 30 regolatori di ossigeno e aria per la pediatria".

Nel container ci saranno anche i banchi a rotelle, introdotti dal governo italiano durante la pandemia, arrivati da una scuola di Roma. Con il passare degli anni però, aggiunge Marino Pelliccioni, questa attività sta diventando sempre più complicata sia per i costi, che per i tempi di preparazione: "Il numero di persone che si impegnano nel volontariato - sottolinea - sta calando. L'entusiasmo che ho sempre messo io insieme a tanti altri era diverso, da soli è molto faticoso. Il problema più grosso è il discorso economico legato al trasporto dei container dovuto ai guai che stanno succedendo nel Canale di Suez".

Nel servizio l'intervista a Marino Pelliccioni

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: