MEETING20 Mario Draghi al Meeting: "Debito creato dalla pandemia è senza precedenti, saranno i giovani di oggi a ripagarlo" Il Segretario di Stato Righi: "Un intervento da statista che guarda al futuro"

All'evento inaugurale della edizione speciale di quest'anno, caratterizzata dall'emergenza sanitaria, è stato chiamato l'ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi. Un intervento da statista, lo ha definito anche il Segretario di Stato Fabio Righi. Un'edizione che arriva nel mezzo di una crisi “sconvolgente e incognita”, l'ha definita Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, che ha accolto Mario Draghi, illustre personalità cui è stato affidato l'intervento inaugurale. E lo stesso Draghi, alla presenza anche di una folta delegazione del governo di San Marino, ha subito chiarito i numeri della crisi dovuta alla pandemia, paragonabile a quella dei Paesi dopo la seconda guerra mondiale. Il futuro al centro delle riflessioni di Draghi, che spera che dall'emergenza possa nascere un nuovo progetto europeo, sempre caratterizzato dai principi per cui è nato, solidarietà e interdipendenza comune. “Il debito creato con la pandemia – ha aggiunto – è senza precedenti, e dovrà essere ripagato dai giovani di oggi, dobbiamo far sì che abbiano tutti gli strumenti per farlo”.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nel video gli interventi di Mario Draghi e l'intervista a Fabio Righi Segretario di Stato all'Industria

I più letti della settimana: