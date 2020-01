MARTE E VENERE Marito sviene in sala parto e moglie scatta selfie divenuto virale E' capitato anche a San Marino: qualche papà è finito sulla barella e assistito dal personale sanitario

"L'emozione di diventare papà, il momento vissuto in sala parto, e non ha retto, finendo a terra svenuto". Lo racconta il quotidiano online lasicilia.it, che allega tanto di foto: lui stramazzato a terra qualche minuto prima che sua compagna mettesse al mondo il loro primo figlio e lei, che non si è scomposta e pochi istanti dopo aver dato alla luce il piccolo, ha chiesto a una ostetrica il telefonino per scattare un selfie davvero divertente che la ritrae, sorridente nonostante il travaglio mentre il marito è a terra circondato dallo staff medico.

"La foto postata dalla neomamma, di cui non si conoscono le generalità, - scrive il giornale - è diventata virale sul web e ha raccolto una valanga di commenti ironici". Facile immaginare di che tenore.

Momenti capitati anche in sala parto a San Marino. Qualche papà non ha retto l'emozione ed è finito sdraiato sulla barella, aiutato da infermieri e medici a riprendersi dallo stress da lieto evento.

