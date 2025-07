Marlù accende l’estate italiana: partito il tour tra emozioni, spettacolo e creatività Il marchio sammarinese di gioielleria torna con il suo Marlù Dream On Tour e con il primo tour estivo di Radio Kiss Kiss

È iniziata da Corigliano-Rossano l’estate 2025 firmata Marlù, il brand sammarinese di pop jewelry noto per le sue iniziative legate al mondo delle emozioni e della condivisione.

Due i progetti principali che porteranno il marchio nelle piazze italiane nei prossimi mesi: la partecipazione al Kiss Kiss Way, il tour estivo nazionale di Radio Kiss Kiss, e il ritorno del Marlù Dream On Tour, alla sua terza edizione. Protagonista dell’iniziativa è la E-Motion Machine, un camion interattivo rivestito di gemme luminose, ideato da Marlù con la direzione artistica di Andrea Prada. I visitatori, entrando al suo interno, ricevono un colore associato a un’emozione da interpretare con un’espressione del volto. L’immagine viene proiettata su uno schermo esterno e resa disponibile tramite QR code, in un’esperienza pensata per coinvolgere il pubblico e renderlo parte attiva dell’evento.

Dopo la tappa inaugurale in Calabria, il tour proseguirà l’11 e 12 luglio a Baia Domizia per il quarto appuntamento del Kiss Kiss Way. Parallelamente, il Marlù Dream On Tour 2025 farà tappa in tre città: Giulianova (26 luglio), Salerno (22 agosto) e Viareggio (5 settembre), trasformando le piazze in palcoscenici a cielo aperto.

Qui, attraverso il Talent On Stage, giovani artisti selezionati da RB Music Records e Joy Dance si sfideranno per il Premio Keep Dreaming, una borsa di studio destinata a percorsi di formazione nel mondo dello spettacolo.

«Il nostro obiettivo è coinvolgere il nostro pubblico ed invitarli a vivere a pieno le loro emozioni. Vogliamo trasformare gli appuntamenti del nostro tour in un'esperienza autentica, in cui ognuno può emozionarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande.» dichiara Marta Fabbri, Co-fondatrice e Direttore Marketing&Comunicazione . «L'estate Marlù è fatta di connessioni reali, colori che parlano di emozioni e sogni da realizzare.»

