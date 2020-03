DONAZIONI Marlù dona 40.000 euro all'Iss

Proseguono le donazioni nel segno della solidarietà in questo momento difficile per il Paese. Si unisce alla schiera dei contributi, quello di Marlù, con una somma di 40.000 euro, a sostegno dell'Iss per l'acquisto dei dispositivi di protezione, attrezzature e strumentazioni per area intensiva e di isolamento.

“Riteniamo doveroso offrire il nostro aiuto a chi combatte in prima linea contro l’epidemia da Covid-19. Non la consideriamo una mera donazione, ma un atto di doveroso sostegno, nei confronti di chi ogni giorno opera con coraggio, abnegazione e umanità, per curare e salvare vite umane.

Contro l’epidemia tutti dobbiamo e possiamo fare la nostra parte. Per questo ci uniamo, ancora un volta e con ancora maggiore forza dei giorni scorsi, alle voci che ricordano l'importanza di restare a casa. È il contributo che tutta la collettività deve offrire di fronte a questa drammatica emergenza: #iorestoacasa. Facciamolo tutti”.



