Marlù Gioielli offre gratuitamente presidi sanitari alle strutture culturali pubbliche

Si rafforza la collaborazione pubblico/privata in ambito culturale. Il Segretario di Stato, Andrea Belluzzi e il Direttore degli Istituiti Culturali, Vito Testaj ringraziano Marlù Gioielli per aver fornito in comodato gratuito alle istituzioni del settore della cultura 7 colonnine, 4 dispenser e gel disinfettanti per le mani di Time to Be Careful, il nuovo marchio creato in maniera lampo proprio nel 2020 dalla stessa azienda sammarinese, in collaborazione con altre imprese locali, per portare in Italia una produzione essenziale di presidi sanitari. Tutti i materiali forniti gratuitamente sono stati posizionati all’ingresso dei Musei, Monumenti, Cinema e Teatri della Repubblica.