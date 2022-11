Marlù, grande festa a Riccione per i primi 20 anni Sul palco le "sorelle gioiello" e la sindaca della Perle Verde

Marlù festeggia i primi vent'anni di attività a Riccione, dove le tre sorelle imprenditrici di San Marino aprirono il loro primo store monomarca. Festeggiare è un modo per ringraziare di essere riusciti, e le sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri hanno portato al Palazzo del Turismo di Riccione la fatica e la soddisfazione di una avventura imprenditoriale tutta femminile, partita a San Marino nel 2001. Dal Monte Titano Marlù, il gioiello per tutti” è arrivato a raggiungere anche il mercato asiatico, continua a crescere nonostante la crisi ed oggi ha voluto festeggiare nel luogo del cuore: a Riccione dove nel 2014 venne inaugurato il primo degli attuali 46 store monomarca.

Prima del prossimo traguardo, si apre allo spettacolo con volti noti della tv, al ballo, al gioco e all'intrattenimento. Sul palco, con le tre sorelle Fabbri, la sindaca di Riccione Daniela Angelini che ha parlato di imprenditoria e pandemia, di come sia possibile investire e ripartire oggi, di una realtà che nell'anno del lockdown, il più difficile per il commercio, ha aperto 15 nuovi store ( tra cui a New York, Budapest e Catania).

Nel video l'intervista alla sindaca di Riccione Daniela Angelini, che ricorda il giorno dell'inaugurazione a Riccione e le parole di gratitudine e di orgoglio di Monica, Morena e Marta Fabbri.

