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Marlù Keep Dreaming: consegnata borsa di studio a Martina Crv

Il premio è pensato per sostenere i progetti crescita artistica e persona dei giovani.

di Giacomo Barducci
11 lug 2026
Nel servizio le interviste a Anna Riccardi (Project Manager Marlù) e Martina CrvNel servizio le interviste a Anna Riccardi (Project Manager Marlù) e Martina Crv
Nel servizio le interviste a Anna Riccardi (Project Manager Marlù) e Martina Crv

Consegnata a Martina Cervellin, in arte Martina Crv, la borsa di studio da 1.000 euro Marlù Keep Dreaming. Il premio è pensato per sostenere i progetti crescita artistica e persona dei giovani.

"Questo premio - racconta Anna Riccardi, Project Manager Marlù - nasce con un'idea ben precisa che è quella di sostenere i giovani ragazzi che credono sempre nei propri sogni e non a rendersi mai davanti alle difficoltà. Marlù da sempre sostiene i giovani appunto nel percorso artistico che è un percorso fatto di coraggio e perseveranza".

Nel servizio le interviste a Anna Riccardi (Project Manager Marlù) e Martina Crv




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